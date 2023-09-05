محافظ أربيل يصل إلى مدينة ناشفيل الأميركية لتوقيع اتفاقية التوأمة

أربيل (كوردستان 24)- وصل محافظ أربيل أوميد خوشناو والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء إلى مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية، للمشاركة في مراسيم توقيع اتفاقية التوأمة بين أربيل وناشفيل.

وكان في استقبال محافظ أربيل والوفد المرافق له في المطار، رئيس بلدية ناشفيل جون كوبر وعدد من أعضاء مجلس المدينة.

وتهدف الزيارة التي تستمر لعدة أيام، إلى توقيع اتفاقية التوأمة بين أربيل وناشفيل المقرر إجراءها في التاسع سبتمبر أيلول الجاري، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية الأميركية وعدد من صناع القرار في الولايات المتحدة.

إعلان التوأمة بين أربيل وناشفيل كان نتاج 3 سنوات من الدراسة، من خلال زيارات متتالية أجرتها وفود بمدينة ناشفيل للاطلاع على أوضاع أربيل عن كثب من جميع النواحي.

وآخر تلك الزيارات كانت في الـ 20 مايو أيار الماضي، عندما وصل رئيس بلدية ناشفيل جون كوبَر، برفقة وفدٍ رسمي إلى مدينة أربيل، أكّد خلالها أن الكورد شركاء موثوق بهم بالنسبة لـواشنطن.

وتوصف ناشفيل بكوردستان الصغرى، نسبةً لوجود عددٍ كبير من أبناء الجالية الكوردية فيها، وباتت محل اهتمام المسؤولين في أربيل، للاستفادة من التطور الموجودة في تلك المدينة.

وأمس الاثنين، اعتبر قائمّقام أربيل، نبز عبد الحميد، أن اتفاقية التوأمة ستفتح المجال لمنح دراسية للطلاب الكورد في جامعات ناشفيل، كما سيشارك أطباء الإقليم في الدورات والمؤتمرات العلمية، وزيارة أطباء ناشفيل إلى كوردستان.

وسبق أن أعلنت ناشفيل التوأمة مع 9 مدنٍ أخرى، وستكون أربيل المدينة الوحيدة في الشرق الأوسط التي ستعلن معها التوأمة.