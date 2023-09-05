مسرور بارزاني يوجّه بالإسراع في إنهاء مشروع مياه عقرة

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير البلديات والسياحة في إقليم كوردستان، ساسان عوني، إن رئيس الحكومة مسرور بارزاني وجّه بضرورة الإسراع بإنهاء مشروع مياه مدينة (عقرة- آكري) بمحافظة دهوك.

وأجرى عوني أمس الاثنين، زيارةً تفقدية للمشروع برفقة مدير عام المياه والصرف الصحي آري أحمد، ومدير عام التخطيط والمتابعة نزار تمر، للاطلاع عن كثب على آخر مراحل تنفيذ المشروع.

ويعدُّ مشروع مياه (عقرة- آكري) أحد المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان والذي سيوفّر مياه الشرب لأبناء المدينة وعدة أجزاءٍ من المنطقة.

ويمتلك المشروع قدرة إنتاجية تبلغ 300 متر مكعب من المياه في الساعة، بتكلفةٍ إجمالية تبلغ أكثر من 100 مليار دينار، والذي من المأمول أن يحلّ مشكلة نقص المياه في المدينة.

وخلال زيارته الميدانية، أكّد عوني أن المشروع سينتهي خلال الأشهر القليلة القادمة، على أن يُبدَأ بالأعمال التفصيلية لإصلاح شبكة المياه واستبدالها، وفق ما نشره الموقع الرسمي لوزارة البلديات والسياحة.