سیاسة

بالصور.. آلاف الكورد في دهوك يتظاهرون ضد سياسات بغداد تجاه إقليم كوردستان

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- خرج الآلاف من أبناء مدينة دهوك، اليوم الثلاثاء، في تظاهرةٍ شعبية تنديداً بالسياسات التي تتبعها الحكومة الاتحادية العراقية تجاه إقليم كوردستان.

وطالب المتظاهرون الحكومة الاتحادية الالتزام بالدستور وقانون الموازنة وتنفيذ بغداد  اتفاقياتها المبرمة مع إقليم كوردستان.

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وقال رجل الدين الملا أنس دوسكي أحد منظمي التظاهرة في دهوك لكوردستان24 "إن الهدف من التظاهرة هو إيصال رسالة للاحزاب السياسية في كوردستان والمجتمع المدني الدولي للضغط على الحكومة العراقية لتغيير سياساتها تجاه كوردستان".

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يأتي ذلك، بعد أيامٍ من تظاهرةٍ شعبية شهدتها كركوك ضد ممارسات العرب الوافدين والتركمان والحشد الشعبي الذين قطعوا الطرقات وتسببوا بتوقف أعمال المواطنين وحركة الأسواق.

وحينها واجهت القوات الأمنية التظاهرة السلمية بالرصاص الحي والذي أسفر عن استشهاد خمسة كورد وإصابة 15 آخرين.

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