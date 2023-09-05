تظاهرة دهوك ترفع مذكرة احتجاج للهيئات الدولية وتطالب بغداد بـتنفيذ 7 مطالب مشروعة

أربيل (كوردستان 24)- رفع المتظاهرون في محافظة دهوك مذكرة احتجاج ومطالب مشروعة إلى الهيئات الدولية العاملة في إقليم كوردستان والعراق.

جاء ذلك خلال تظاهرةٍ شعبية شهدتها دهوك اليوم الثلاثاء وشارك فيها الآلاف من أبناء المدينة، تنديداً بالسياسات التي تتبعها الحكومة الاتحادية العراقية تجاه إقليم كوردستان.

وناشدت المذكرة تلك الجهات بالعمل على إجبار السلطات في بغداد على الالتزام بتنفيذ الدستور وعدم التملص من الاتفاقيات المبرمة مع أربيل.

وفيما يأتي المطالب الـ 7 التي حددها المتظاهرون:

1- وقف هذه السياسات الخاطئة الفاشلة تجاه إقليم كوردستان

2- احترام الدستور وتطبيق كافة مواده من ضمنها المادة 140

3- الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الإقليم والحكومة الاتحادية

4- الالتزام بقانون الموازنة العامة بما يضمن رواتب الموظفين وجميع مستحقات الإقليم

5- الكف عن إيذاء المواطنين إثر خلافات سياسية

6- التأكيد على التعايش السلمي بين جميع طوائف المجتمع العراقي والتأكيد على معاقبة وإدانة كل من يساهم في خرق هذا التعايش السلمي

7- نؤكد على معاقبة من ساهم في تعكير التعايش السلمي في قلب كوردستان بمدينة كركوك واستشهاد وجرح مواطنيها.