الموت يغيّب الأديب والمترجم الكوردي جلال زنكابادي

أربيل (كوردستان 24)- توفي اليوم الثلاثاء 5 أيلول سبتمبر 2023، الأديب والشاعر والمترجم الكوردي المعروف، جلال زنكابادي، عن عمر ناهز 72 عاما، في أحد مستشفيات مدينة اربيل بعد صراع مع المرض.

وتعرض زنكابادي يوم الجمعة الماضي لوعكة صحية أفقدته الوعي بعد تعرضه لجلطة دماغية، حيث كان يرقد في المستشفى تحت العناية المركزة. وجلال حسين زنكابادي، من مواليد عام 1951، كاتب وقاص ومترجم معروف في سماء الأدب العربي والكوردي، وفي رصيده العديد من المؤلفات باللغتين الكوردية والعربية، كما ترجم كتباً ومؤلفات من روائع الأدب الفارسي والتركي والإنكليزي والإسباني.

وصدرت لزنكابادي أعمال مهمة بلغت أكثر من خمسة وعشرين إصداراً منها: «موسوعة الخيام – الكوردلوجيا – فرسان السرد العراقيون من الأرومة الكردية» وغيرها، إلى جانب أعماله الإبداعية وترجماته الصادرة، فإن هناك العشرات من المخطوطات المهمة التي لما تطبع بعد، ومنها: ديوان الخيّام، تحقيق وترجمة كورديّة/ البحر لأشطحنّ وقصائد أخرى/ الخيّام مالئ الدنيا وشاغل المترجمين/ رباعيّات الخيّام، ترجمة: جميل صدقي الزهاوي / تحقيق ونقد.