سیاسة

مديرية مكافحة الجريمة تتلف 270 كيلو غراما من المخدرات في أربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان مكافحة الجريمة مخدرات اتلاف

أربيل (كوردستان 24)- أتلفت مديرية مكافحة الجريمة في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء 5 أيلول سبتمبر 2023، شحنة كبيرة من المخدرات أمام وسائل الإعلام في أربيل، فيما كشفت عن حصيلة المعتقلين بتهم تجارة وتعاطي المواد المخدرة منذ مطلع هذا العام.

وقال الضابط في مديرية مكافحة الجريمة محمد حميد،  أنه تم إحراق 270 كيلو و287 غراماً من المواد المخدرة خارج أربيل.

وأشار إلى أنه ومنذ بداية العام الجاري وحتى 31 تموز المنصرم تم إلقاء القبض على 276 تاجر مخدرات و485 متعاطياً، كما تم فتح 600 قضية وإحالتها إلى المحاكم الجنائية.

كذلك ضبطت دائرة مكافحة المخدرات هذا العام 400 ولاعة و386 ميزان مخدرات و6632 آلة “بايب” تستخدم لتدخين المخدرات.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف