مديرية مكافحة الجريمة تتلف 270 كيلو غراما من المخدرات في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أتلفت مديرية مكافحة الجريمة في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء 5 أيلول سبتمبر 2023، شحنة كبيرة من المخدرات أمام وسائل الإعلام في أربيل، فيما كشفت عن حصيلة المعتقلين بتهم تجارة وتعاطي المواد المخدرة منذ مطلع هذا العام.

وقال الضابط في مديرية مكافحة الجريمة محمد حميد، أنه تم إحراق 270 كيلو و287 غراماً من المواد المخدرة خارج أربيل.

وأشار إلى أنه ومنذ بداية العام الجاري وحتى 31 تموز المنصرم تم إلقاء القبض على 276 تاجر مخدرات و485 متعاطياً، كما تم فتح 600 قضية وإحالتها إلى المحاكم الجنائية.

كذلك ضبطت دائرة مكافحة المخدرات هذا العام 400 ولاعة و386 ميزان مخدرات و6632 آلة “بايب” تستخدم لتدخين المخدرات.