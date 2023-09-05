شرطة دهوك: لم نمنع أي وسيلة إعلامية من تغطية مظاهرات دهوك

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم شرطة دهوك، هيمن سليمان، اليوم الثلاثاء5 أيلول/ سبتمبر 2023، ان الشرطة لم تقم بمنع أي وسيلة إعلامية، من تغطية المظاهرات التي جرت في المحافظة.

وقال هيمن سليمان لكوردستان24، إن "الشرطة، باعتبارها جهة حكومية مكلفة بحماية المدنيين، ولا تدعم أي طرف في التظاهرات والتجمعات، بل من واجبها حماية المشاركين في هذه الفعاليات".

وأشار سليمان إلى أنه لم يتم منع أي قنوات اعلامية من تغطية مظاهرة دهوك اليوم، وليس هناك أي خطوط حمراء على أي وسيلة إعلامية، "لكن بعض القنوات التي لا تريد تغطية حدث مثل مظاهرة دهوك اليوم تقوم بإلقاء اللوم على الشرطة".

وأضاف "كل القنوات كان لها الحق في تغطية الحدث، بل على العكس كنا نريد أن تقوم كافة وسائل الإعلام بتغطية المظاهرة وإيصال صوت الناس الى الجهات المعنية، واقتصر دورنا على حماية الناس فقط".

وخرج اليوم الثلاثاء أهالي أقضية "عقرة- سيميل- العمادية- شيخان، بردرش"، إضافة إلى دهوك وإدارة زاخو المستقلة، في تظاهرةٍ عارمة في حديقة نوروز بدهوك، تضامناً مع ذوي شهداء وجرحى الأحداث الأخيرة في كركوك.

وطالب المحتجون بتطبيق مواد الدستور العراقي المتعلقة بالكورد، وخاصة المادة 140، وتحويل المستحقات المالية إلى إقليم كردستان وتنفيذ الاتفاق الأخير بين رئيسي الوزراء مسرور بارزاني ومحمد شياع السوداني".

والهدف الآخر من التظاهرة، "هو التعبير عن التعاطف مع أهالي كركوك المضطهدين وأعمال العنف التي ارتكبت ضدهم في الأيام الأخيرة"، كما قال محافظ دهوك علي تتر، لكوردستان24.

وناشد المتظاهرون عبر مذكرة احتجاجية الهيئات الدولية العاملة في إقليم كوردستان والعراق، بالعمل على إجبار السلطات في بغداد على الالتزام بتنفيذ الدستور وعدم التملص من الاتفاقيات المبرمة مع أربيل.