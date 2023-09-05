نصف مليون طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من 2023

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الاتحاد الأوروبي عن تلقي نحو نصف مليون طلب لجوء في النصف الأول من العام الحالي في دول الاتحاد، مع احتمالية زيادة العدد إلى المليون في نهاية 2023.

وذكر بيان لوكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي صدر اليوم، الثلاثاء 5 من أيلول، أن دول الاتحاد الأوروبي تلقت 519 ألف طلب لجوء حتى حزيران الماضي، أي بزيادة قدرها 28 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

وتصدّر السوريون قائمة الجنسيات الأكبر عددًا في الطلبات المقدمة بدول الاتحاد، حيث بلغت 67 ألف طلب قدمها سوريون، تمت معالجة 62 بالمئة من إجمالي الطلبات في النصف الأول من العام الحالي.

ويمثل العدد ارتفاعًا بنسبة النصف تقريبًا (47 بالمئة) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

ونتيجة لهذه الزيادة، تتعرض العديد من دول الاتحاد الأوروبي لضغوط فيما يتعلق بمعالجة الطلبات وحماية المحتاجين، وبناء على ذلك، ارتفع عدد القضايا التي تنتظر القرار بنسبة 34 بالمئة منذ عام 2022، بحسب البيان.

وتأتي هذه الطلبات إلى جانب حوالي أربعة ملايين شخص فروا من أوكرانيا إلى دول الاتحاد، حصلوا على "الحماية المؤقتة".