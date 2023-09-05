سیاسة

إيران والسعودية يرفعان تمثيلهما الدبلوماسي لمستوى سفير

author_image سوار أحمد
کوردستان السعودية ايران

أربيل (كوردستان 24)- قالت وسائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء 5 أيلول سبتمبر 2023، ان سفير المملكة العربية السعودية وصل إلى طهران، فيما توجه السفير الإيراني إلى عاصمة المملكة الرياض.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" أن السفير السعودي عبد الله بن سعود العنزي وصل قبل ساعة إلى العاصمة طهران، وتوجه سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى العاصمة السعودية الرياض.

ولفتت "فارس" إلى أنه بناء على ذلك تم رفع مستوى البعثات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية إلى مستوى سفير.

وتوصلت طهران والرياض، بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى اتفاق، في 10 مارس/آذار الماضي، على استئناف العلاقات الدبلوماسية الثنائية، وإنهاء سبع سنوات من القطيعة.

وتبادل الطرفان خلال الشهور الأخيرة زيارات على مستوى وزراء الخارجية في إطار خطوات استعادة العلاقات، والسير قدماً في اتفاق بكين.

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