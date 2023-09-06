بريطانيا تعتزم وضع "فاغنر" ضمن المنظمات المحظورة

أربيل (كوردستان 24)- تعتزم المملكة المتحدة جعل مجموعة "فاغنر" الروسية منظمة محظورة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، ما يضعها على قدم المساواة مع تنظيمي "داعش" و"القاعدة".

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، إن "فاغنر منظمة عنيفة ومدمّرة تعمل كأداة عسكرية لروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين في الخارج".

وأضافت "بينما يقرّر نظام بوتين ما يجب فعله بالوحش الذي خلقه، فإن أنشطة فاغنر المستمرّة المزعزعة للاستقرار تستمر في خدمة الأهداف السياسية للكرملين".

وبموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني لعام 2000، لدى وزيرة الداخلية سلطة حظر أي منظمة تعتقد أنها متورطة في الإرهاب.

وقرار الحظر، إن اعتُمِد، يجعل دعم الأفراد والشركات للمجموعة جريمة جنائية.

واتّهمت برافرمان "فاغنر" بالتورط "في أعمال نهب وتعذيب وقتل همجي".

مشيرة إلى أن عمليات التنظيم في أوكرانيا والشرق الأوسط وأفريقيا "تشكّل تهديداً للأمن العالمي"، وفق فرانس برس.

وأضافت "لهذا السبب نحظر هذه المنظمة الإرهابية ونواصل مساعدة أوكرانيا حيثما نستطيع في حربها ضدّ روسيا".

وأكّدت التقارير العلمية أن مسودة قرار حظر مجموعة "فاغنر" بموجب القانون سيتم عرضها على البرلمان الأربعاء، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفرضت بريطانيا في يوليو تموز الماضي عقوبات على 13 فرداً وشركة لصلاتهم بالجماعة الروسية في أفريقيا، واتّهمتهم بارتكاب جرائم هناك بما في ذلك القتل والتعذيب.

ويُزعم أن الأشخاص والكيانات المستهدفة متورّطة في أنشطة "فاغنر" في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان.

وكانت بريطانيا فرضت عقوبات على مؤسس فاغنر، يفغيني بريغوجين، الذي قُتِل الشهر الماضي في حادث تحطّم طائرة إلى جانب العديد من قادته الرئيسيين.