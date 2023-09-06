مسرور بارزاني يُعزي بوفاة عبدالخالق زنكنة

أربيل (كوردستان24)- عزى رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني بوفاة النائب الكوردستاني والبرلماني العراقي السابق عبدالخالق زنكنة.

وقال رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاربعاء في رسالة تعزية بوفاة عبدالخالق زنكنة "نسأل الله له الرحمة وأن يسكنه في فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان".

وفيما يلي نص بيان تعزية رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني:

ببالغ الحزن والاسى تلقيت نبأ وفاة المرحوم عبدالخالف زنكنة، الشخصية السياسية الكوردية المعروفة والنائب في برلمان كوردستان وبرلمان العراق السابق، أتقدم بالتعازي لعائلته الكريمة وأتعاطف معهم، أسال الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".