سیاسة

مسرور بارزاني يُعزي بوفاة عبدالخالق زنكنة

author_image مظفر مزوري
کوردستان حكومة كوردستان رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني تعزية عبدالخالق زنكنة

أربيل (كوردستان24)- عزى رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني بوفاة النائب الكوردستاني والبرلماني العراقي السابق عبدالخالق زنكنة.

وقال رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاربعاء في رسالة تعزية بوفاة عبدالخالق زنكنة "نسأل الله له الرحمة وأن يسكنه في فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان".

 

وفيما يلي نص بيان تعزية رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني:

ببالغ الحزن والاسى تلقيت نبأ وفاة المرحوم عبدالخالف زنكنة، الشخصية السياسية الكوردية المعروفة والنائب في برلمان كوردستان وبرلمان العراق السابق، أتقدم بالتعازي لعائلته الكريمة وأتعاطف معهم، أسال الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف