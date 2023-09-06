نجاة الفنان السوري أيمن زيدان من انفجارٍ مروّع

أربيل (كوردستان 24)- بعد أن تناقلت صفحات على مواقع التواصل خبر إصابته، طمأن الفنان السوري أيمن زيدان جمهوره بأنه بخير.

ونجا زيدان، أمس الثلاثاء، من حادث انفجار إسطوانات غاز داخل مطعمٍ شعبي لصناعة البيتزا بجوار منزله، وصفه متابعون بأنه "مروّع".

ونشر الفنان السوري الذي اشتهر بشخصية مفيد الوحش في مسلسل "نهاية رجل شجاع"، عبر الفيسبوك: صوراً لآثار الانفجار.

وقال: أصدقائي انفجار عبوات غاز في مطعم بيتزا ملاصق لبيتي الصغير والكافيه.

وطمأن زيدان الذي احتفل قبل أيام بعيد ميلاده الـ 68، جمهوره عبر صفحته: أنا بخير وأضراري مادية.. الحمد لله دائماً وحمى الله كل الناس.