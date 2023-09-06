سیاسة

مجلس وزراء كوردستان يجتمع لمناقشة عدة ملفات

يناقش المجلس في اجتماعه آخر تطورات تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية ووضع رواتب موظفي إقليم كوردستان
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من اجتماع سابق
من اجتماع سابق
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- يناقش مجلس وزراء إقليم كوردستان، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني، عدة ملفات.

ومن المقرر أن يناقش المجلس في اجتماعه آخر تطورات تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية ووضع رواتب موظفي إقليم كوردستان.

كما وسيستعرض المجلس نتائج الاجتماع الأخير لوفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض مع وفد الحكومة الاتحادية في بغداد.

وفي الجزء الثاني من الاجتماع، سيتم مناقشة المحضر المشترك بين وزارة البلديات والسياحة والهيئة العامة للسياحة ووزارة المالية والاقتصاد في الإقليم.

وسيعرض الاجتماع جميع المقترحات والآراء حول مراجعة جداول تحصيل ضريبة المبيعات على خدمات المشاريع والقواعد السياحية في الإقليم.

 

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