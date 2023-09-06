الساهر وشمة أول الحاضرين في عزاء كريم العراقي بالإمارات

أربيل (كوردستان 24)- حرص عدد من نجوم الفن والشعر على حضور مجلس عزاء الشاعر كريم العراقي بالإمارات، في مقدمتهم الفنان كاظم الساهر والموسيقار نصير شمّة.

وسافر كاظم الساهر من إسبانيا إلى دبي لحضور مجلس العزاء الذي أقامته السفارة العراقية في الإمارات، الثلاثاء، وقدم العزاء لأسرته، بحسب صحيفة العين الإماراتية.

وفي وقتٍ سابق، نعى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الشاعر كريم العراقي، وغرّد عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا):

"رحم الله الشاعر كريم العراقي الذي انتقل إلى رحاب ربه تاركًا إرثًا ثريًا من الإبداع. ربطته بالإمارات وشعبها علاقة محبة وتقدير متبادلين على مدى سنوات طويلة. خالص العزاء والمواساة لأسرته ومحبيه في العراق الشقيق والمنطقة العربية والعالم".

وتوفي الشاعر كريم العراقي فجر الجمعة 1 سبتمبر أيلول، عن عمر ناهز 68 عاما بعد صراع مرير مع مرض السرطان.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، كشف "العراقي" عن تطورات حالته الصحية ومعاناته مع مرض السرطان، وقال في تصريحات صحفية وقتها إنه فقد النظر بأحد عينيه، كما تساقط شعره.

وولد "العراقي" في منطقة الشاكرية كرادة مريم في العاصمة بغداد عام 1955، حاصل على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد.

نال جائزة منظمة "يونسيف" لأفضل أغنية إنسانية عن قصيدة "تذكّر" التي لحنها وغناها كاظم الساهر، كما حصل على جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية عام 2019.

وكتب "العراقي" مئات القصائد والأغاني الشعبية، وتعاون مع كبار المطربين العراقيين والعرب، أبرزهم كاظم الساهر، ومن أشهر أعماله ديوان "للمطر وأم الضفيرة"، "الخنجر الذهبي" و"ذات مرة".