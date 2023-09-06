الهروب الجريء.. طيار روسي منشق يكشف تفاصيل فراره إلى أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- كشف طيار روسي عن تفاصيل انشقاقه وهروبه بمروحيته العسكرية إلى أوكرانيا، وفق ما كشفته الاستخبارات العسكرية الأوكرانية عبر مقابلة مع الطيار.

وأشار الطيار الذي عرّفته كييف باسم، مكسيم كوزمينوف، إلى أنه "تواصل مع الاستخبارات الأوكرانية وشرح وضعه ورغبته"، ليصله العرض: "نضمن سلامتك ونزودك بوثائق جديدة ونوفر تعويضاً مالياً ومكافأة".

وتحدث رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، في أغسطس الماضي عن دعم طيار روسي، ومساعدة كييف له على الانشقاق عن موسكو.

حينها صرح بودانوف لراديو "ليبرتي"، إنه "تمت تهيئة الظروف لإخراج وأسرته بالكامل" دون الكشف عن المخطط.

لافتاً إلى أن الطيار "نفذ الأمر بمروحية لم يعرف طاقمها ما كان يحدث".

وكان برفقة كوزمينوف شخصين آخرين هما طاقم المروحية، وحينما علما بالوضع حاولا الهرب.

ويقول بودانوف: "لسوء الحظ، تم القضاء عليهما. كنا نفضل الإبقاء عليهما أحياء، لكن هذا ما حدث"، وفق موقع الحرة.

وعن الكيفية التي نفذ بها الهروب الجريء، قال الطيار الروسي المنشق: "كنت قريبًا من الحدود وقررت التجربة. حلقت بالطائرة على ارتفاع منخفض للغاية، ولم يفهم أي من طاقمي ما كان يحدث على الإطلاق".

دخل كوزمينوف الأجواء الأوكرانية وكان في استقباله مسؤولون من كييف.