سیاسة

بتوجيهٍ من مسرور بارزاني.. استحداث مديرية للطرق في إدارة رابرين المستقلة

ستتبع المديرية الجديدة لوزارة الإعمار والإسكان في إدارة رابرين المستقلة
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رئيس الحكومة مسرور بارزاني
رئيس الحكومة مسرور بارزاني
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بتوجيهٍ مباشر من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، سيتم استحداث مديرية عامة للطرق في إدارة رابرين المستقلة.

وقال مكتب الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، بقرارٍ من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، سيتم استحداث مديرية عامة للطرق في إدارة رابرين المستقلة.

وبحسب بيانٍ لمكتب الإعلام والمعلومات، فإن هذه المديرية ستكون تابعة لوزارة الإعمار والإسكان في إدارة رابرين المستقلة.

والهدف من افتتاح المديرية الجديدة، بحسب مكتب الإعلام والمعلومات، هو الإشراف والمتابعة على مشاريع الطرق وإعادة الإعمار والإسكان وتقديم الخدمات للمواطنين.

كذلك ستسعى المديرية الجديدة إلى تعزيز ودعم الإدارات المستقلة في الإقليم.

وستكون المديريات الثلاث المتمثلة بالمديرية العامة للطرق, والمديرية العامة لإعادة الٳعمار, والمديرية العامة للٳسكان, والتي سيصار إلى افتتاحها تباعاً، تابعة لوزارة الٳعمار والٳسكان في حكومة الإقليم.

 

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