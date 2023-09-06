سوريا| السويداء تتّجه لتشكيل هيئة سياسية مدنيّة

أربيل (كوردستان 24)- تتّجه محافظة السويداء جنوبي سوريا إلى تشكيل هيئةٍ سياسية مدنية تنبثق من مؤتمرٍ سياسي من المقرر عقده خلال الأيام المقبلة.

وستقدّم الهيئة إلى المجتمع الدولي رؤيتها السياسية لمستقبل سوريا ومشاركتها في العمل السياسي على إعادة بناء الدولة.

يتزامن ذلك، مع استمرار الاحتجاجات الشعبية في المحافظة، أزال خلالها المتظاهرون صور الأسدين (الأب والابن) من واجهات مؤسسات حكومية وفروع تابعة لحزب البعث، بعد تحطيمها.

والمبادئ التي ستنطلق منها تلك الهيئة، تشمل تأكيد وحدة الأراضي السورية، ورفض أي مشروع انفصالي، وتعزيز مفهوم الإدارة اللامركزية، وطرح مفهوم الإدارة الذاتية، ضمن إطار الخدمات وتأمين احتياجات المجتمع.

كذلك مواجهة ظاهرة تفشي المخدرات، التي انتشرت بشكل كبير، نتيجة دعم الأجهزة الأمنية السورية لهذه الظاهرة، وفق ما نشرته صحيفة القبس الكويتية.

وخرجت السويداء عن سيطرة النظام السوري عسكرياً وإدارياً، حيث أوقف العمل بالإدارات الحكومية، ما عدا المخابز، وسط مطالب بتطبيق ما يشبه «نموذج إدلب» الخاضع لاتفاقية خفض التصعيد

وكشف ناشطون في السويداء عن خطوات عملية بهذا الاتجاه، قائلين إن هناك بعض الكيانات السياسية (المعارضة) ولجان مدنية، التي تشكلت بالفعل داخل السويداء، على إثر الاحتجاجات، من بينها حزب اللواء السوري، الذي برز اسمه أخيراً كجسم خدمي وأيضاً عسكري معارض للنظام.