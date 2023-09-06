الاتحاد الأوروبي يشترط لاستئناف مفاوضات انضمام تركيا إحراز تقدم على صعيد الديمقراطية

أربيل (كوردستان 24)- أكد مفوض الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي الأربعاء في أنقرة أنه يتعين على تركيا إحراز تقدم على صعيد الديمقراطية من أجل استئناف مفاوضات الانضمام إلى التكتل.

وقال المفوض المجري أوليفر فارهيلي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن "مفاوضات الانضمام متوقفة حالياً. ولاستئنافها، هناك معايير واضحة للغاية يجب تحديدها : الديمقراطية وسيادة القانون".

وأضاف فارهيلي "لقد ناقشنا المجالات التي يُمكننا المُضي قدماً فيها"، مشيراً إلى أن الشراكة بين أنقرة والأوروبيين لديها "إمكانات هائلة".

واتهم وزير الخارجية التركي، من جانبه، بروكسل الأربعاء بوضع عراقيل "سياسية" في مفاوضات الانضمام.

وأوضح فيدان "نتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يظهر الإرادة اللازمة لتحسين علاقاتنا وأن يتصرف بمزيد من الشجاعة".

قبل قمة حلف شمال الأطلسي في تموز يوليو، اشترط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للموافقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، استئناف مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم معظم دول التحالف العسكري.

قدمت تركيا التي تحظى بوضع مرشح رسمي للانضمام، ملف ترشحها للمجموعة الاقتصادية الأوروبية في 1987 وللانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 1999، وأطلقت رسمياً مفاوضات العضوية مع التكتل في 2005، لكن المحادثات متوقفة منذ أعوام.

وتوتّرت العلاقات بين بروكسل وأنقرة كثيراً بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في أنقرة في تمّوز يوليو 2016 وحملة الاعتقالات التي أعقبتها وطالت معارضين وصحافيين.

المصدر: AFP