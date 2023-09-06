السوداني يُشيد بموقف اقليم كوردستان في دعم الزيارة الأربعينية

أربيل (كوردستان 24)- أشاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء، بموقف إقليم كوردستان في دعم زيارة أربعينية الإمام الحسين، واصفا في الوقت ذاته أعداد الأشخاص الذين شاركوا بالزيارة بأنها "غير مسبوقة" حيث تجاوزت 22 مليون زائر.

وجاءت تصريحات السوداني، في مؤتمر صحفي خاص بزيارة الأربعينية والذي تم عقده في مدينة كربلاء بحضور رئيس الحكومة المحلية وعدد من القادة الأمنيين الذين شاركوا في خطة الزيارة.

وقال السوداني، إن "هذه الزيارة هي الأولى التي يشترك بها منتسبو الأجهزة الأمنية في محافظة الأنبار وكل محافظات العراق بما فيها إقليم كوردستان الذي أرسل فرق الدعم والنقل والخدمة، وهذا احترام من الشعب العراقي لهذه المناسبة، مضيفا أن كل هذه عناصر قوة علينا أن تحدث عنها، ونسوّق لها بهذه المناسبة المليونية".

وكان مصدر في مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد كشف نهاية شهر آب الماضي، مشاركة رئاسة إقليم كوردستان بإرسال 100 باص حديث ضمن الخطة الحكومية الخاصة بنقل وتفويج الزيارة الأربعينية.

وأعلنت العتبة العباسية في وقت سابق من اليوم، أن العدد الكلي للزائرين الذين قصدوا مدينة كربلاء لأداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين قد بلغ أكثر من 22 مليون زائر.

وقالت العتبة في بيان، إن العدد الكلي بلغ 22 مليوناً، و19 ألفاً، و146 زائراً.