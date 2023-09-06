الرئيس بارزاني وخميس الخنجر يبحثان تطورات الأحداث الأخيرة في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 6 أيلول (سبتمبر) 2023 في صلاح الدين، رئيس تحالف السياة خميس الخنجر.

وذكر بيان صادر عن مقر البارزاني، تلقت كوردستان24 نسخة منه، أن "الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر بشأن الأوضاع السياسية في العراق، والعلاقات بين إقليم كوردستان والعراق الفيدرالي".

وأشار إلى أن "تطورات الأحداث الأخيرة في كركوك وأسبابها شغلت محوراً آخر للقاء"، مبيناً أن "الجانبين أعربا عن قلقهما إزاء الوضع في كركوك، وضرورة التوصل الى حل سريع للمشاكل فيها".