صحة وبیئة

هيئة الأنواء تعلن توقعاتها للطقس خلال الأيام الأربعة المقبلة

author_image سوار أحمد
العراق الأنواء الجوية حالة الطقس التوقعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس 7 أيلول سبتمبر 2023، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً قليلاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأوضح أن "طقس البلاد ليومي الأحد والاثنين المقبلين سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

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