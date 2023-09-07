سیاسة

وزير صحة كوردستان : تسجيل 117 حالة مؤكدة بمرض الكوليرا في  السليمانية .

author_image دیار بکر
کوردستان

أربيل (كوردستان24) - قال  وزیر صحة كوردستان أن هناك  117 حالة مؤكدة بمرض الكوليرا تم تسجيلها  في مدينة السليمانية .

أكد  سامان برزنجي وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في مدينة السلميانية وحضرته كوردستان24 ،أكد وجود 117 حالة مصابة بالكوليرا،متوقعا تسجيل المزيد منها  .

وأضاف وزير صحة كوردستان ،أن نحو 20  بالمئة من سكان مدينة السليمانية ليس لديهم مصادر مياه رسمية نظيفة ولاتخضع لاجراءات التعقيم الحكومية .

ياتي تصريح برزنجي بعد زيارة تفقدية قام بها  اليوم  الى مدينة السليمانية بعد إزدياد حالات الاصابة بالكوليرا فيالاونة الاخيرة ،حيث لفت الى ان سبب ازدياد حالات الاصابة يعود الى عدة امور منها طريقة معالجة المياه ومصادره وأن المصدر الرئيسي للاصابة بالكوليرا هو ماء الشرب والخضراوات .

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف