وزير صحة كوردستان : تسجيل 117 حالة مؤكدة بمرض الكوليرا في  السليمانية .

أربيل (كوردستان24) - قال وزیر صحة كوردستان أن هناك 117 حالة مؤكدة بمرض الكوليرا تم تسجيلها في مدينة السليمانية .

أكد سامان برزنجي وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في مدينة السلميانية وحضرته كوردستان24 ،أكد وجود 117 حالة مصابة بالكوليرا،متوقعا تسجيل المزيد منها .

وأضاف وزير صحة كوردستان ،أن نحو 20 بالمئة من سكان مدينة السليمانية ليس لديهم مصادر مياه رسمية نظيفة ولاتخضع لاجراءات التعقيم الحكومية .

ياتي تصريح برزنجي بعد زيارة تفقدية قام بها اليوم الى مدينة السليمانية بعد إزدياد حالات الاصابة بالكوليرا فيالاونة الاخيرة ،حيث لفت الى ان سبب ازدياد حالات الاصابة يعود الى عدة امور منها طريقة معالجة المياه ومصادره وأن المصدر الرئيسي للاصابة بالكوليرا هو ماء الشرب والخضراوات .