آيدن معروف: علاقات إقليم كوردستان وتركيا جيدة

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الإقليم الخاص بشؤون المكونات، آيدن معروف، اليوم الخميس 7 أيلول سبتمبر 2023، ان العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا، في مستوى جيد.

وجاءت تصريحات آيدن معروف، خلال تواجده في أنقرة في زيارة، على رأس وفد مكون من المدير العام للدراسة التركمانية والمدير العام للدراسة السريانية.

وقال معروف، لكوردستان24، "زيارة هذا الوفد لتركيا مخصصة لشؤون التعليم والتربية للمكونات في إقليم كوردستان، وسنلتقي بوزارة التربية والخارجية التركية والعديد من المؤسسات الاخرى في مجال التعليم".

وحول العلاقات بين تركيا وإقليم كوردستان، قال آيدن معروف: "العلاقات بين أربيل وأنقرة في مستوى جيد سياسيا ودبلوماسيا وتجاريا وتعليميا. تركيا دولة مهمة في الشرق الأوسط وتحاول تعزيز علاقاتها مع كافة الأطراف، بما في ذلك إقليم كوردستان".

واضاف أيدن معروف: "تركيا مهمة لإقليم كوردستان، وإقليم كوردستان له أهميته الخاصة لذلك البلد؛ نريد تطوير وتعزيز هذه العلاقات".

وبشأن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العراق وإقليم كوردستان، قال معروف، ان "الزيارة كانت مهمة وناقشت العديد من القضايا مع السلطات في بغداد واربيل لاسيما مسألة تصدير نفط كوردستان الى ميناء جيهان التركي". وأضاف أن "وقف صادرات النفط تسبب بأضرار مالية للعراق وإقليم كوردستان، لذلك يجب على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات جادة لإعادة تصدير نفط كوردستان".