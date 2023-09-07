قائممقام العمادية : إخلاء 97 بالمئة من القرى  بسبب تواجد عناصر العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان24) - قال قائممقام قضاء العمادية ( آميدي ) لكوردستان 24، إن 97 بالمئة من القرى الواقعة في مناطق العمادية الحدودية تم إخلاؤها بسبب تواجد عناصر حزب العمال الكوردستاني.

وأضاف وارشين مايي :"أن عناصر حزب العمال الكوردستاني كانو ومازالو سببا في عدم إعادة إعمار القرى في آميدي وتتنفيذ المشاريع وتوفير الخدمات لها بالمشكل المطلوب ،لذلك حصلت هجرة عكسية من القرى باتجاه النواحي والمدن الرئيسية .

وتابع قائممقام العمادية في تصريح لكوردستان 24 : أنه رغم ذلك تواصل حكومة اقليم كوردستان بذل جهودها في إيصال الخدمات وتنفيذ مشاريع مختلفة في حدود القضاء حيث سيتم وضع حجر الاساس لمشروع منتجع سولاف السياحي الذي يتكون من فنادق ومسابح وألعاب مائية ومساحات خضراء واسعة ويتم تنفيذه على مساحة 64 ألف متر مربع ،اضافة الى وضع حجر الاساس لمشروع فندق سولاف السياحي في العمادية .

كما سيتم افتتاح مستشفى تم تنفيذه من قبل القطاع الخاص بكلفة 7 ملايين دولار في ناحية " شيلادزي " ،وبذلك لن يضطر سكان الناحية من زيارة مستشفيات مدينة دهوك وقطع مسافة طويلة .