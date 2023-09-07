سیاسة

الصین تمنع 700 مليون موظف من استخدم أجهزة آيفون

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العالم

أربیل (كوردستان24) - أعلنت الصين، عن حظر استخدام 700 مليون موظف صيني لهاتف آيفون التابع لشركة أبل الأميركية.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، بأن مديري المؤسسات الحكومية في الصين نقلوا لموظفيهم تعليمات بالتخلي عن هواتف آيفون، قائلين إن السبب هو "حماية المعلومات والبيانات الهامة من الوقوع في أيدي الولايات المتحدة".

و"أبل" هي الشركة المهيمنة على سوق الهواتف الذكية داخل الصين، التي تعتبرمن أكبر الأسواق لـ"أبل"، كونها المسؤولة عن 19% من حجم إيرادات الشركة على أساس سنوي.

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