محافظ دهوك : تنفيذ بعض مطالب أهالي العمادية بعد زيارة الرئيس بارزاني الاخيرة

أربيل (كوردستان24 ) - قال محافظ دهوك، إنه بعد زيارة الرئيس بارزاني الأخيرة لمنطقة بادينان، تم تنفيذ بعض مطالب أهالي العمادية ( آميدي ) بشكل سريع، كما تم توفير الأراضي وبعض الأموال لـ 126 عائلة غادرت مناطقها بسبب سياسات وممارسات حزب العمال الكوردستاني.

وأضاف محافظ دهوك علي تتر لكوردستان24 :" إنه بعد زيارة الرئيس بارزاني الأخيرة إلى بادينان، تم تنفيذ بعض مطالب أهالي آميدي على الفور، واليوم نضع حجر الأساس لمرآب متعدد الطوابق وفندق.

وتابع " إنهم قدموا الأراضي وبعض الأموال لـ 126 عائلة نزحت بسبب سياسات حزب العمال الكوردستاني،مشيرا أن عددا كبيرا من المشاريع المهمة في حدود محافظة دهوك لم يتم استكمالها بسبب وجود عناصر حزب العمال الكوردستاني.

وأضاف أنه كما نرى اليوم في ناحية شيلادزي تم افتتاح مستشفى بسعة 40 سريرًا، مزود بمعدات طبية متقدمة، وخبراء جيدين جدًا ويعمل بنظام متقدم، فمن المهم ألا يضطر اهالي هذه الناحية إلى الذهاب إلى مستشفىيات دهوك أو أي مستشفى آخر، مؤكداً ،كان لدينا العديد من المشاريع الخدمية لكننا لم نتمكن من تنفيذها بسبب سياسة حزب العمال الكوردستاني.