محافظ أربيل يدعو رسمياً حاكم  ولاية " تينيسي" لزيارة أربيل

أربيل (كوردستان 24 ) – في اطار زيارته الى الولايات المتحدة الامريكية التقى محافظ اربيل اوميد خوشناو، اليوم الخميس برفقة ممثلة حكومة اقليم كوردستان في أمريكا " تريفة عزيز " والوفد المرافق لها، مع حاكم ولاية" تينيسي "بيل لي" .

وبحسب بيان صادر عن المحافظ، نقل أوميد خوشناو تحيات رئيس الوزراء مسرور بارزاني إلى حاكم ولاية تينيسي، موجها دعوة رسمية له لزيارة أربيل.

وذكر البيان أن حاكم ولاية تينيسي شكر رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان ومحافظ أربيل، وأعرب عن سعادته بالدعوة الرسمية، وأكد أنه سيزور أربيل عاصمة إقليم كردستان قريبا.

وفي جانب آخر من الاجتماع تم الحديث عن تطوير العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإقليم كوردستان ومناقشة آخر التطورات في العراق والمنطقة بشكل عام، وأعرب " لي " عن دعم أمريكا لقوات البيشمركة الكوردستانية في الحرب ضد داعش، معتبرا أنه من الضروري مواصلة هذا الدعم لإقليم كوردستان من أجل استقرار المنطقة.