32 مُرشحاً كوردياً يخوضون الانتخابات البلدية في النرويج

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تجري الانتخابات البلدية في دولة النرويج خلال هذا العام، وسيشارك 32 مُرشحاً كوردياً فيها، حيث سيخوضونها على قوائم عدة أحزاب.

اثنان من مُرشحي حزب المحافظين النرويجي من الكورد، وقال أحدهما لـ كوردستان24، "إذا فزنا في الانتخابات، لدينا خطط عمل جيدة، وسيكون لنا تأثير في إتخاذ القرارات، وسنعمل من أجل الكورد في النرويج، ومن أجل النرويج، ومن أجل أبناء جلدتي في الداخل، ووطني كوردستان".

من جانبها، قالت المُرشحة لانتخابات مجلس بلدية ساريسبورك النرويجية دَريا قادر، لـ كوردستان24، "تجري الانتخابات البلدية في النرويج مرة كل أربع سنوات، وبمقدور الناس المباشرة بالتوصيت اعتباراً من 15 آب أغسطس، لكن يتم فرز صناديق الاقتراع في الفترة 8 إلى 11 من شهر أيلول سبتمبر".

في السياق، قال رئيس حزب المحافظين النرويجي إيريك سيلي، في تصريح لـ كوردستان24، "في الانتخابات الحالية، لدينا مُرشحان كورديان، ونأمل أن يفوز أحدهما على الأقل في الحصول على الأصوات المطلوبة".

وأضاف: "أعمل مع الكورد منذ 10 سنوات في ملف القضية الكوردية، وفي العام 2017 أشرفت على فريق كان يُراقب الاستفتاء الذي أجراه إقليم كوردستان".

وأشار إلى أن "إجراء الإقليم للاستفتاء كان قراراً صحيحاً"، معرباً "عن دعمه الكامل لحكومة إقليم كوردستان".

وتابع: "هناك الكثير من العنف والعدوان في الشرق الأوسط، وتوجد أماكن كثيرة لا تتمتع فيها الأقليات بالحماية اللازمة"، مشدداً على أن "الأقليات، ولا سيّما إخواننا المسيحيون في كوردستان، محميون بفضل حكومة إقليم كوردستان".

وختم أنه "زار إقليم كوردستان مرات عديدة، ويكن الكثير من المودة للكورد".