سیاسة

نهرو رواندزي: تشكيل لجنة من المكونات الثلاثة الرئيسية في العراق لبحث تشريع قانون النفط والغاز

وأوضح أن "هناك بعض الاختلافات بين قانون النفط والغاز وقانون الموازنة".
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نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي نهرو رواندزي
نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي نهرو رواندزي
کوردستان نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي نهرو رواندزي تشكيل لجنة النفط والغاز المكونات الثلاثة

أربيل (كوردستان 24)- كشف نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي نهرو رواندزي، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء الاتحادي لاستلام مسودة قانون النفط والغاز من قبل المكونات الثلاثة الرئيسية في العراق.

وقال نهرو رواندزي في مقابلة مع كوردستان24، إن "وفد حكومة إقليم كوردستان له اتصالات مستمرة مع كافة أقسام وزارة النفط العراقية بشأن مناقشة ملف قانون النفط والغاز".

وأضاف: "ولهذا الصدد، تم تشكيل لجنة من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وتتألف من ممثلي المكونات الثلاثة الرئيسية في العراق (الكورد والسنة والشيعة)".

وأشار إلى أن "مهمة اللجنة تكمن في استلام مسودة قانون النفط والغاز المقدمة من قبل المكونات الثلاثة"، مبيناً أن "المشاريع المقدمة يجب أن لا تخالف نصوص الدستور".

وأوضح أن "هناك بعض الاختلافات بين قانون النفط والغاز وقانون الموازنة، بحيث ينصب التركيز فيه بشكل أكبر على المحافظات المنتجة للنفط، وخصوصاً المدن الجنوبية في العراق، بما في ذلك البصرة التي توفر نحو 70 بالمئة من إيرادات النفط العراقي".

وتابع: "لكن السؤال هو، هل الأهالي والإدارة المحلية في البصرة مستعدون لاستقطاع نفطهم، وأن لا يستفيدوا من بيعه؟"، مؤكداً أن "هذا أمر من الصعب أن يقبلوه".

ولفت رواندزي إلى أنه "لا يرى الوضع السياسي في العراق جيداً، لا سيّما بعد أن أصبحت المحكمة الاتحادية جزءاً من السياسة، وتتعامل باعتبارها طرفاً سياسياً".

وفيما يتعلق بتصدير نفط إقليم كوردستان، أكد نائب رئيس لجنة النفط والغاز أن "هذه المسألة سياسية بين بغداد وأنقرة، وأثرت على الوضع الاقتصادي والمالي في العراق وإقليم كوردستان".

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