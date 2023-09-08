مستشار السوداني: الحكومة ملتزمة بتنفيذ التفاهمات مع كوردستان شرط الالتزام بالدستور

أربيل (كوردستان 24)- أكد مستشار رئيس الوزراء فادي الشمري يوم الخميس، أن الحكومة بادرت بتفاهمات عميقة بشأن الملفات العالقة بين بغداد والإقليم، مشيرا إلى أنها ملتزمة بتنفيذ التفاهمات مع كوردستان بشرط الالتزام بالدستور.

وقال الشمري في تغريدة، "تحت سقف الدستور، تدار الاتفاقات والتفاهمات ولا شيء يعلو على ذلك"، مبينا، أنه" من منطلق الحكمة والقوة بادرنا نحو تفاهمات عميقة وشفافة مع مختلف الفعاليات السياسية لاسيما الملفات العالقة بين بغداد والإقليم".

وأضاف، أن" الحكومة ورثت ملفا معقدا ومتشابكا مع إقليم كوردستان والتزمت بأدبيات تنفيذ التفاهمات بكل محبة وحكمة وما زالت النوايا الطيبة حاضرة شريطة الالتزام بالدستور وبقواعد الاحترام واللغة المرنة والشفافية من قبل حكومة الإقليم".

ويقول المسؤولون في إقليم كوردستان ان الحكومة الاتحادية تتنصّل من كافة الاتفاقات التي تبرمها مع حكومة الإقليم، رغم أن إقليم كوردستان أوفى بكافة الالتزامات التي تقع على عاتقه، ضمن إطار قانون الموازنة والدستور.

وشدد مجلس الوزراء في اجتماع له يوم الأربعاء، على أنه مقابل التزامات الإقليم يجب دفع إجمالي المستحقات المالية التي بحسب جداول الموازنة العراقية.

ودعا مجلس وزراء الإقليم، مجلس الوزراء الاتحادي إلى مراجعة قراره بشكل عادل ومنصف وإرسال الاستحقاقات المالية للإقليم بناءً على الأرقام المثبتة في جداول حصة الاقليم من الموازنة، ولا سيما إرسال الجزء المخصص للرواتب الشهرية بقيمة 906 مليار دينار، ليتمكن إقليم كوردستان من دفعها إلى من يتقاضون الرواتب في الإقليم.

كذلك دعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى مساندة إقليم كوردستان في نيل حقوقه الدستورية واستحقاقاته المالية بموجب الدستور والاتفاقيات الموقعة، وعدم السماح بانتهاك حقوق شعب كوردستان ظلماً ودون وجه حق.