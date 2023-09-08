جامعة هارفاد تفتتح دورات تعليم اللغة الكوردية

أربيل (كوردستان24)- تفتتح جامعة هارفارد إحدى أكبر وأشهر الجامعات في العالم، دورات تعليم اللغة الكوردية "اللهجة السورانية" لطلابها.

ويقدم قسم اللغات وحضارات الشرق الاوسط في الجامعة دورة تعليم اللغة الكوردية باللهجة السورانية، وقد التحق العديد من طلاب الدكتوراه بهذه الدورات، ويقوم بالتدريس في هذه الدورات استاذ كوردي يدعى أحمد محمد بور.

أحمد محمد بور وهو استاذ مساعد في العلوم الانسانية وعلم الاجتماع من شرق كوردستان، وقال في منشور له على موقع فيس بوك "انه لمن دواعي سروري البالغ أن تقدم جامعة هارفارد أول ولاول مرة دورة تعليم اللغة الكوردية لطلاب الدكتوراه الذين يرغبون في التعرف على اللغة الكوردية".

وأضاف الدكتور أحمد في منشوره "ان العديد من طلاب الدكتوراه التحقوا بدورات تعليم اللغة الكوردية".

ويعتبر الدكتور أحمد محمد بور هذه الدورة خطوة مهمة وإيجابية للكورد، مضيفاً أنه "اختار كتاباً للدكتور حيدر خزري كمصدر رئيس في الدورة التعليمية"، وتمنى المزيد ان يقدم المزيد من الطلاب لهذه الدورة واستمراريتها وتعزيز اللغة الكوردية في جامعة هارفارد".

يُذكر أنه بالاضافة لجامعة هارفارد، افتتحت عدة جامعات أخرى في الولايات المتحدة الامريكية دورات تعليم اللغة الكوردية، بما في ذلك جامعة سنترال فلوريدا.

جامعة هارفارد هي جامعة خاصة غير ربحية تقع في ولاية كامبردج في ماساتشوستس تحديدًا في الولايات المتحدة وتعتمد اللغة الإنجليزية في تدريسها.

تأسست عام 1636 ممَّا يجعلها أكثر الجامعات عراقة في الولايات المتحدة وتتمتَّع هارفارد بمستوى أكاديمي مرموق حيث أنَّها دائمًا ما تُصنَّف من أفضل جامعات العالم كما حَصَلت أيضًا على الجامعة الأولى من بين 15 جامعة وذلك وفقًا لتصنيف صحيفة تايمز البريطانية.