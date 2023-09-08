هيئة الأنواء: انخفاض طفيف على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية اليوم الجمعة، حالة الطقس للأسبوع المقبل، مبينةً أن انخفاضاً طفيفاً يطرأ على درجات الحرارة.

وبينت الهيئة، أن طقس اليوم الجمعة، سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في المنطقة الوسطى والشمالية وكذلك الجنوبية.

غداً السبت، يكون الطقس صحواً في جميع مدن البلاد، فيما تنخفض درجات الحرارة عن اليوم السابق وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

الأحد، يكون الطقس صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الجنوبية والوسطى، بينما ترتفع درجات الحرارة قليلا في المنطقة الشمالية.

الاثنين يكون الطقس صحواً ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق بينما الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في كافة المناطق.