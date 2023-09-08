ائتلاف إدارة الدولة يجتمع لبحث وضع كركوك وحصة الإقليم من الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يجتمع يوم غدٍ السبت، ائتلاف إدارة الدولة في بغداد، بحضور وفدٍ من إقليم كوردستان، لبحث عدة ملفات، أبرزها وضع كركوك وإرسال حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.

ويجتمع "إدارة الدولة" بحضور كبار القادة العراقيين ووفدٍ من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لبحث الوضع السياسي وتنفيذ جدول أعمال حكومة محمد شياع السوداني.

كما سيناقش الاجتماع الوضع الأمني ​​والأحداث الأخيرة في كركوك، والخلافات بين أربيل وبغداد بشأن إرسال حصة إقليم كوردستان من قانون الموازنة الاتحادية.

وسيمثّل الديمقراطي الكوردستاني، فؤاد حسين عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب التنظيم في الحزب، إضافةً لنائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله.

وبحسب مراسل كوردستان 24، فإن الاجتماع سيناقش العقبات التي حالت دون تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية، لا سيما إرسال حصة إقليم كوردستان، بعد أن قرر مجلس الوزراء العراقي اقتراض 500 مليار دينار شهرياً عن أشهر (9- 10- 11) لحكومة الإقليم لتوزيع رواتب موظفيها.

وفي وقتٍ سابق، قال رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني عبر منصة (إكس): "لقد مررنا الموازنة الاتحادية على أساس الحقوق والواجبات، وأدينا ما علينا من التزامات وواجبات، والآن يجب على العراق إرسال الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان".

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني أكّد في اجتماعه الخميس، أن مشروع قانون الموازنة تم إعداده بالاتفاق مع حكومة إقليم كوردستان وتحديد نسبتها.

معتبراً أن المشروع المتفق عليه "تم تغييره في مجلس النواب، وظُلم إقليم كوردستان، والآن لا يتم تنفيذ حتى ما جاء في القانون، وهذا أيضاً ظلم كبير للموظفين في الإقليم ومواطني كوردستان عامةً".

في المقابل، كان مجلس وزراء الإقليم دعا في اجتماعه الأربعاء، القوى والأطراف السياسية الرئيسية التي شكّلت الحكومة الاتحادية، إلى صرف مستحقات الإقليم كما ورد في جداول الموازنة.

كذلك الالتزام بالمنهاج الوزاري والاتفاقات السياسية التي تمخض عنها تشكيل الحكومة، والتعامل مع حقوق إقليم كوردستان واستحقاقاته المالية على هذا النحو.