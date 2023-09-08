جون كوبر: اللغة الكوردية هي لغة رسمية في ناشفيل الأميركية

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس بلدية ناشفيل الأميركية، جون كوبر، إن اللغة الكوردية هي لغة رسمية في المدينة، وتُترجم جميع الوثائق الرسمية إلى الكوردية.

مؤكّداً في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن المجتمع الكوردي يشارك في الحكومة والأعمال والثقافة، واصفاً العلاقة بين أربيل وناشفيل بالشراكة المتينة.

جاء ذلك، خلال تحضيرات توقيع اتفاقية التوأمة بين أربيل وناشفيل المقرّر يوم غدٍ السبت، بحضور وفدٍ من إقليم كوردستان برئاسة محافظ أربيل أوميد خوشناو.

وبتوقيع الاتفاقية التي تأتي بعد 10 سنوات من الدراسة، ستصبح أربيل أول مدينة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، توأمةً لناشفيل بولاية تينيسي الأميركية.

من جهته، قال محافظ أربيل أوميد خوشناو لـ كوردستان 24، أن هذه الاتفاقية "سيكون لها تأثير جيد في المستقبل، ضمن مختلف المجالات خاصةً في مجال التعليم.

من جانبها، أكدت رئيسة مجلس التوأمة في ناشفيل، باتريشيا كوتريل، أن الرابط الطبيعي هو بالتأكيد عدد الكورد الذين يعيشون هنا وإخلاصهم لناشفيل.

وقالت خلال حديثها لـ كوردستان 24، "لدينا قاعدة دعم قوية من الأشخاص الذين ساهموا وساعدونا في تطوير هذه الشراكة وبناء علاقة قوية.”

وفي وقتٍ سابق، اعتبر قائمّقام أربيل، نبز عبد الحميد، أن اتفاقية التوأمة ستفتح المجال لمِنَح دراسية للطلاب الكورد في جامعات ناشفيل، كما سيشارك أطباء الإقليم في الدورات والمؤتمرات العلمية، وزيارة أطباء ناشفيل إلى كوردستان.

وتوصف ناشفيل بكوردستان الصغرى، نسبةً لوجود عددٍ كبير من أبناء الجالية الكوردية فيها، وباتت محل اهتمام المسؤولين في أربيل، للاستفادة من التطور الموجودة في تلك المدينة.

وسبق أن أعلنت ناشفيل التوأمة مع 9 مدنٍ أخرى، وستكون أربيل المدينة الوحيدة في الشرق الأوسط التي ستعلن معها التوأمة.