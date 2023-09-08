محلل سياسي: الضغوطات التي تمارسها بغداد على إقليم كوردستان "سياسية"

أربيل (كوردستان 24)- أكد المحلل السياسي فرحان جوهر، اليوم الجمعة، أن الضغوطات التي تمارسها بغداد على إقليم كوردستان "سياسية"، مشيراً إلى أن الإقليم أوفى بكافة التزاماته تجاه الحكومة الاتحادية.

وقال جوهر في مقابلة مع كوردستان24، "بعد أن أبرمت حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية اتفاقاً، أوفت أربيل بجميع التزاماتها، فيما لم تلتزم بغداد بالاتفاق الموقع، وهذا يشير إلى أن الضغوطات التي تمارسها بغداد على الإقليم سياسية".

وأشار إلى أن "بغداد تهدف إلى إضعاف إقليم كوردستان، كما يعتزمون كسر إرادة شعب إقليم كوردستان، حتى يتمكنوا من تنفيذ برنامجهم"، مبيناً أن "بغداد تريد أن توجه الضغوطات التي تمارسها دول الجوار على العراق إلى إقليم كوردستان لإضعافه".

وأكد أن "رئيس الوزراء العراقي يريد أن تكون حكومته ناجحة، ويود كذلك أن تكون له علاقات جيدة مع إقليم كوردستان، لكن رئيس الوزراء نفسه يتعرض لضغوط من الأطراف السياسية، التي يرتبط العديد منها بعلاقات مع دول الجوار".

وأوضح أن "قرار السوداني بإخلاء وتسليم مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك لم يصمد يوماً واحداً، وبسبب الضغوطات لم يُنفذ من الأساس، كما أن المحكمة الاتحادية دخلت على الخط وأصدرت قراراً ضد إقليم كوردستان والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وبالتالي أوقفت تنفيذ قرار رئيس الوزراء العراقي".