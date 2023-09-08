عضوٌ في الكونغرس يعرب عن قلقه لعدم إرسال بغداد حصة الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أعرب عضو الكونغرس الأميركي، آندي أوغلاس، عن قلقه بشأن الهيمنة الإيرانية والحصار الحالي وعدم إرسال بغداد حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، مشدداً على أهمية استمرار علاقة الولايات المتحدة مع الكورد.

وقال أوغلاس في حديثٍ لـ كوردستان 24، "سنقوم بمزيدٍ من البحث، لمعرفة ما يمكننا فعله داخل الكونغرس للحفاظ على ديمومة تنمية الإقليم".

وأضاف: تدعم الولايات المتحدة الديمقراطية والحرية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك كوردستان، ونعمل على كيفية تحسين علاقاتنا وتحسين وضع المكونات في الإقليم.

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر خلال جلسته المنعقدة في الـ 3 سبتمبر أيلول الجاري، اقتراض 500 مليار دينار شهرياً عن أشهر (9- 10- 11) لحكومة الإقليم لتوزيع رواتب موظفيها.

وفي وقتٍ سابق، قال رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني عبر منصة (إكس): "لقد مررنا الموازنة الاتحادية على أساس الحقوق والواجبات، وأدّينا ما علينا من التزامات وواجبات، والآن يجب على العراق إرسال الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان".

من جانبه، أكّد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في اجتماعه الخميس، أن مشروع قانون الموازنة أُعدَّ بالاتفاق مع حكومة إقليم كوردستان وتحديد نسبتها.

معتبراً أن المشروع المتفق عليه "تم تغييره في مجلس النواب، وظُلِم إقليم كوردستان، والآن لا تُنفّذ بنود القانون، وهذا أيضاً ظلم كبير بحق موظفي الإقليم ومواطني كوردستان عامةً".

في المقابل، كان مجلس وزراء الإقليم دعا في اجتماعه الأربعاء، القوى والأطراف السياسية الرئيسية التي شكّلت الحكومة الاتحادية، إلى صرف مستحقات الإقليم كما ورد في جداول الموازنة.

كذلك الالتزام بالمنهاج الوزاري والاتفاقات السياسية التي تمخض عنها تشكيل الحكومة، والتعامل مع حقوق إقليم كوردستان واستحقاقاته المالية على هذا النحو.