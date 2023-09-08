هوراماني يردّ على ادعاءات المتحدث باسم الحكومة العراقية بشأن حصة الإقليم المالية

أربيل (كوردستان 24)- رد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، اليوم الجمعة، في بيان، على تصريحات المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاتحادية بشأن المستحقات والالتزامات المالية لإقليم كوردستان وكشف الحقائق.

وفيما يلي نص البيان:

بحسب جداول قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، فإن مستحقات إقليم كوردستان المالية هي (16) تريليوناً و(498) مليار دينار، أي بواقع تريليون و(375) مليار دينار شهرياً، ويُخصص من هذا المبلغ (906) مليار دينار لدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان.

لكن منذ 1/1/2023، وإلى الآن لم ترسل وزارة المالية الاتحادية سوى مبلغ (2) تريليون و(598) مليار دينار لإقليم كوردستان، منها (400) مليار دينار يعود إلى شهري 11 و12 من عام 2022، لذا وبحسب جداول قانون الموازنة حتى شهر 8 من عام 2023، فإن (11) تريليون دينار هو المُخصص لإقليم كوردستان.

في 1/1/2023 تم توزيع رواتب الموظفين في باقي مناطق العراق في موعدها بحسب الأرقام الواردة في جداول قانون الموازنة، إلا أنه تم تطبيق مقياس الإنفاق الفعلي لموظفي إقليم كوردستان وفيه تم العمل على طريقة مختلفة تماماً ألا وهي آلية القرض، وهذا لم يحدث في أي مكان آخر بالعراق بأن يتم دفع الرواتب ومستحقات الموظف كقرض، بل يجب أن يتم صرف رواتب الموظفين بحسب مستحقاتهم.

آخر مبلغ تم إرساله إلى إقليم كوردستان كان (500) مليار دينار على شكل قرض، حيث تقول الحكومة الاتحادية إن الإيرادات الداخلية للإقليم تبلغ 320 مليار دينار، وحتى إذا ما تم جمع هذين المبلغين معاً، فلن يعادل مبلغ 1 تريليون و375 مليار دينار المنصوص عليه في قانون الموازنة كحصة الإقليم الشهرية.

وبخصوص إيرادات النفط، فإن حكومة إقليم كوردستان لم تصدّر النفط منذ مارس آذار 2023، لكن وزارة النفط العراقية تلقت منذ الـ 25/6/2023 وحتى اليوم، ما معدله 85 ألف برميل يومياً للاستهلاك المحلي، وكان الإقليم مستعد لدفع كل ما تريده بغداد. في المقابل فإن الحكومة الاتحادية لم تلتزم بدفع تكلفة هذا النفط، ولم ترسل ديناراً واحداً لتكلفة استخراج تلك الكميات النفطية وإنتاجه ونقله.

وفيما يتعلق بإيرادات الإقليم غير النفطية، تم رفع جميع البيانات والأرقام إلى وزارة المالية الاتحادية وتم تدقيقها. وقد أعربنا عن استعدادنا لتسليم الإيرادات غير النفطية للحكومة الاتحادية ضمن إطار الدستور والقوانين المعمول بها، بما في ذلك قانون الإدارة المالية الاتحادية.

مع ذلك فإن وزارة المالية الاتحادية لها دائماً تفسير مركزي للإيرادات غير النفطية، ودائماً ما يستقطعون نسبةً أكبر مما يملكه الإقليم. وفي المستحقات المالية يعتبر هذا الإجراء مخالفاً للدستور والقوانين النافذة.

وختاماً نعلن أنه لم يعد هناك أي سبب أو عذر لعدم إرسال رواتب إقليم كوردستان، ويجب إرسالها بعيداً عن النفقات الفعلية، دون أي اختلاط كباقي مناطق العراق الأخرى.

وخلافاً لكلام المتحدث باسم الحكومة العراقية، فإن موظفي الإقليم لم يقبضوا ثلاثة أضعاف حقوقهم، كما يدّعي، لأنهم لايملكون نصف ما تم إرساله على شكل قروض. ولم يقبض موظفو الإقليم رواتب 3 أشهر، ومع ذكر لم يأتي على ذكر إرسالها.

لقد أوفت حكومة إقليم كوردستان بجميع التزاماتها، ومع ذلك لا تزال حقوق الإقليم تُنتهك تحت ذريعةٍ ما. يقول المتحدث باسم الحكومة العراقية إن الحل الأفضل لكل هذا هو تنفيذ الدستور والاتفاقيات المبرمة، ونحن يدورنا نقول أننا نتفق معك، لكننا نود أن نسأله أيضاً عمن خالف ويخالف الدستور والقوانين ويغير الاتفاقيات ولا يلتزم بها؟

بيشوا هوراماني

المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان