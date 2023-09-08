شيروان الدوبرداني: العراق لا يود الالتزام بقانون الموازنة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- أكد العضو في مجلس النواب العراقي شيروان الدوبرداني، اليوم الجمعة، أن العراق لا يود الالتزام بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، مشيراً إلى أنه لم يتم تطبيق أيٍّ من البنود التي على أساسها تشكلت حكومة السوداني.

وقال شيروان الدوبرداني في مقابلة مع كوردستان24، إن "المشاكل التي خلقتها الحكومة الاتحادية لإقليم كوردستان وموظفيه اليوم، هي أنها وضعت رواتب الموظفين على النفقات الفعلية، وهو أمر لم يحدث بأي مكان من العالم".

وأضاف: "بغداد لا تود الالتزام بموازنة عام 2023، والاتفاقات التي تم التوصل إليها بهذا الخصوص"، موضحاً أنه "بحسب الدستور، فإن الحكومة الاتحادية ملزمة بإرسال حصة الإقليم المالية، لكن بغداد لا تفعل ذلك، وتحاول التعامل مع إقليم كوردستان باعتباره محافظة أو قضاء أو ناحية".

وأشار إلى أن "الاجتماع المقرر عقده غداً السبت لائتلاف إدارة الدولة لن يكون له أي نتيجة"، مؤكداً أن "بعض الدول الإقليمية وأطرافاً سياسية تود إضعاف الكيان السياسي والدستوري لإقليم كوردستان"، مبيناً أن "الإقليم يتعرض إلى مؤامرة كبيرة".

ولفت دوبرداني إلى أن "الاتفاق المكون من 16 بنداً والذي تم توقيعه مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والذي بموجبه تم تشكيل الحكومة، لم يتم تنفيذه حتى الآن".

وقال: "على جميع الأطراف الكوردستانية، بمن فيهم الرئيس بارزاني ورئيس الوزراء مسرور بارزاني والرئيس العراقي، أن يجتمعوا بشأن هذه القضية، لأنه يجب على الكورد الدفاع عن حقوقهم بصوتٍ واحد".

وصوّت مجلس النواب العراقي، في الـ 12 يونيو حزيران 2023، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام المالية (2023 و2024 و2025)، بعد نحو 3 أشهر من موافقة مجلس الوزراء وإرساله إلى البرلمان.

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في الـ 13 مارس آذار 2023 على مشروع قانون الموازنة المكون من 78 مادة وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وتعتمد أكبر إيرادات الموازنة على صادرات النفط، والتي يجب أن تصدر 3.5 مليون برميل في اليوم، بما في ذلك 400 ألف برميل من إقليم كوردستان، والتي تقدر بنحو 70 دولاراً للبرميل.

وتعتمد الحكومة العراقية على القروض والمساعدات الدولية لتغطية عجز الموازنة، وفي حال ارتفاع أسعار النفط، سيخصص 70 بالمئة من الإيرادات لتغطية العجز.

وتبلغ قيمة موازنة 2023، 197 تريليون و828 مليار دينار عراقي، بعجز إجمالي بلغ 64 تريليون دينار.

وتبلغ حصة إقليم كوردستان من الموازنة 16 تريليون و 690 مليار دينار، ما يعادل 1 تريليون و 384 مليار دينار شهرياً.

في وقتٍ تبلغ نفقات حكومة الإقليم على رواتب موظفيها 910 مليار دينار شهرياً.