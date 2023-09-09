اسعار العملات الاجنبية والذهب في اسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم الخميس 9 أيلول 2023، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار أمريكي = 154.650 دينار عراقي

100 يورو = 166.500 دينار عراقي

100 جنيه استرليني = 194.000 دينار عراقي

100 ليرة تركي = 5850 دينار عراقي

100.000 تومان إيراني = 31000 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2029 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 488.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 428.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 368.000 دينار عراقي