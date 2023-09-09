مكافحة الارهاب الكوردستانية تكشف معلومات عن قصف قرية في السليمانية اليوم

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية مكافحة الارهاب في كوردستان عن وقوع إصابات في القصف التركي بطائرة بدون طيار استهدف مفرزة لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني اليوم في قرية باساو بقضاء ماوت في محافظة السليمانية أسفرت عن مقتل إثنين إصابة آخر بجروح من مقاتلي العمال الكوردستاني.

وقالت مديرية مكافحة الارهاب الكوردستانية في بيان لها اليوم السبت 9 أيلول 2023 "استهدفت طائرة بدون طيار تابعة للجيش التركي مفرزة لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني صباح هذا اليوم في محيط قرية باساوى التابعة لقضاء ماوت بمحافظة السليمانية".

وأضاف البيان "أسفر القصف عن مقتل إثنين من مقاتلي حزب العمال الكوردستان وإصابة آخر بجروح".

وأفاد مراسل كوردستان صباح اليوم السبت ان طائرة بدون طيار قصفت قرية في قضاء ماوت بمحافظة السليمانية ما أدى الى نشوب حريق في القرية دون وقوع خسائر بشرية.

وقال قائممقام قضاء ماوت كامران حسن لكوردستان24 "قصفت طائرة بدون طيار قرية باساو التابعة لقضاء ماوت عند الساعة 09:10 صباح هذا اليوم".

وأضاف كامران حسن "أسفر القصف عن حريق في القرية، وفرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق الذي وقع جراء القصف".

وأكد قائممقام قضاء ماوت كامران حسن "ان القصف لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية".

وسبق أن استهدفت تركيا عبر طائرتها الحربية ومسيّراتها الجوية قضاء ماوت والقرى المحيطة، أسفرت في بعض المرات عن سقوط جرحى وإلحاق أضرار في ممتلكات القَرويين.

وكانت طائرة مسيرة تركية قد استهدفت عنصرين من عناصر حزب العمال الكوردستان يوم 4 حزيران 2023 في منطقة وادي سويلة بين قريتي كلالة وقاميش التابعتين لقضاء ماوت.

بسبب تواجد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني، تعرضت المنطقة للقصف عدة مرات في الماضي، وتسببت في وقوع خسائر مادة فادحة في ممتلكات القرويين في قرى وبلدات المناطق الحدودية.