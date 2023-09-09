وزيرة المالية العراقي واللجنة المالية النيابية تجتمعان بشأن مستحقات كوردستان المالية

أربيل (كوردستان24)- اجتمعت اللجنة المالية النيابية ووزيرة المالية العراقي طيف سامي اليوم السبت لبحث مستحقات كوردستان المالية في بغداد.

وقال مراسل كوردستان24 في بغداد شفان جباري "ان اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي ووزيرة المالية العراقي طيف سامي اليوم في بغداد يدور حول حصة كوردستان من الموازنة العامة".

وأضاف جباري "ان برلمانيا كورديا واحدا يشارك في الاجتماع، وهي نرمين معروف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، ولا تتوفر معلومات تفصيلية عن الاجتماع".

وكان صباح صبحي عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي قال لكوردستان24 اليوم السبت " ان تراجع أعضاء إدارة الدولة عن وعودهم واتفاقاتهم تمثل مشكلة كبيرة للحكومة الاتحادية، وان المستحقات المالية لكوردستان واضحة جداً في القانون العام الاتحادي، وتبلغ حصة كوردستان من القانون نحو 16 ترليون و 500 مليار دينار سنوياً ومن حق كوردستان ان يقدم لها هذا المبلغ وليس على شكل تعويضات أو قروض".

وأشار صبحي الى أنه "لا يوجد في قانون الموازنة ما يشير الى أنه في حال وجود مشكلة من قبل حكومة كوردستان سيتم قطع المستحقات المالية لكوردستان، ومن حق موظفي كوردستان ان يتقاضوا رواتبهم الشهرية من الحكومة الاتحادية".

وأوضح عضو لجنة النفط والغاز أنه "صحيح أن هناك ضغوطاً على الحكومة الاتحادية، لكن تلك الضغوط لا ينبغي أن تؤتي ثمارها، وحتى لو كانت هناك ضغوط يجب على محمد شياع السوداني ان يتخذ موقفاً حاسماً وجيداً في حل هذه القضايا والالتزام بالقانون".