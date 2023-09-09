سیاسة

مجلس أمناء المنظمة العربية للتربية يوجّه كتاباً للسوداني بشأن معلمي الإقليم

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جمال الحسامي
جمال الحسامي
کوردستان جمال الحسامي مجلس أمناء المنظمة العربية للتربية

أربيل (كوردستان 24)- وجّه مجلس أمناء المنظمة العربية للتربية، كتاباً لرئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني طالبوه بضرورة تأمين المستحقات المتأخرة لمعلّمي إقليم كوردستان.

وقال رئيس المجلس جمال الحسامي، في مؤتمرٍ صحفي عقده بأربيل اليوم السبت، إن وضع المعلمين في الإقليم سيء وصعب، بسبب عدم استلام رواتبهم منذ شهرين.

وأكّد الحسامي أنهم بعثوا بكتابٍ إلى رئيس مجلس وزراء العراق محمد شياع السوداني طالبوه فيه بتوفير المستحقات المالية لمعلمي كوردستان.

ولفت رئيس المجلس إلى أن "التعليم رسالة، والمعلمون رُسل، لكن إذا لم تتوفر لهم حياة كريمة، فلن يكون بمقدورهم إيصال تلك الرسالة بالشكل المطلوب".

وقال: أرسلنا كتاباً إلى السوداني بخصوص أوضاع المعلمين في إقليم كوردستان، ونأمل الموافقة على صرف المستحقات المالية الخاصة بهم، لأنهم لم يتقاضوا رواتبهم لشهرين متتاليين.

 

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