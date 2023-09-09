الصحة العالمية: أكثر من 300 ألف شخص تضرروا في زلزال المغرب

أريبل (كوردستان24) - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب ليلة أمس الجمعة أضر بـ300 ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة.

وأفاد التلفزيون المغربي بأن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 1037 قتيلا، بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمنكوبين.

كما تسبب الزلزال بأضرار جسيمة وأثار حالة ذعر في مراكش ومدن أخرى كثيرة، وفق حصيلة جديدة صادرة عن وزارة الداخلية.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش التي تعتبر مقصدا سياحيا كبيرا.