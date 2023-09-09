سیاسة

عقد المؤتمر الأول حول مقاومة مضادات الميكروبات في أربيل

"حضر المؤتمر أكثر من 250 طبيباً "
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کوردستان

أربیل (كوردستان24) - انعقد اليوم السبت في اربيل المؤتمر الاول حول مقاومة مضادات الميكروبات تحت شعار" الصحة العامة مسؤولية الجميع "في اقليم كوردستان بمشاركة اكثر من 250 طبيبا.

وشاركت في المؤتمر وزارة الصحة والنقابات والجامعات والإدارات الصحية والجمعيات الصحية.

الهدف من عقد هذا المؤتمرهو إيجاد حل أساسي لهذه المسألة والأدوية المستخدمة كي تكون في خدمة وأستفادة المرضى .

وقال الدكتور باریف زاهر رئيس نقابة الاطباء وأحد منظمي المۆتمر : على المواطنين عند شراء أي دواء أو مضاد للميكروبات أن يراعو الجهة التي ياخذون  منها وعدم التعامل مع أي جهة غير رسمية أو بدون وصفة الدكتور المختص . 

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