كويستان محمد: بدعم من حكومة الاقليم  نفذنا عدداً من المشاريع لكافة قطاعات كوردستان

أربيل (كوردستان24) - قالت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان، إن الوزارة تمكنت من افتتاح عدد من المشاريع لخدمة المعاقين والأطفال المصابين بالتوحد في التشكيلة الوزارية التاسعة بدعم من مجلس الوزراء.

وقالت كويستان محمد وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية ، في مؤتمر صحفي، إنهم وبدعم من مجلس الوزراء تمكنوا من تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية للمعاقين في كافة دوائر الإقليم.

وأوضحت " أنهم تمكنوا من خدمة كبار السن من الفقراء والمشردين، فيما قامت جميع مديريات وزارة العمل في مدن كوردستان بحملة لخدمة هذه الفئة.

وأضافت أنهم سيفتتحون عدداً من المشاريع الأخرى لخدمة قطاعات مختلفة من إقليم كوردستان في المستقبل القريب.

وتابعت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية، إنه منذ تولي التشكيلة الوزارية التاسعة مهامها، كان هناك العديد من المشاريع، لفتح دور جديدة للأطفال، ودور رعاية المسنين، وعدد من المشاريع للمعاقين والأطفال المصابين بالتوحد. وأضافت أن المانحين دائمًا ساعدوا المؤسسات ، كما قدم المحافظون المساعدة أيضا.