بدء اجتماع ائتلاف إدارة الدولة في القصر الحكومي ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- بدأ منذ لحظات اجتماع ائتلاف إدارة الدولة في القصر الحكومي بالعاصمة الاتحادية بغداد، لمناقشة الوضع في كركوك، وقضية المستحقات المالية لإقليم كوردستان.

وقال مراسل كوردستان24 في بغداد، بدأ منذ لحظات اجتماع ائتلاف إدارة الدولة برئاسة محمد شياع السوداني، وبحضور وفدي الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

الجمعة نشرت كوردستان24، أن ائتلاف إدارة الدولة سيجتمع يوم السبت في بغداد، بحضور وفدٍ من إقليم كوردستان، وذلك لبحث عدة ملفات، أبرزها الأحداث في كركوك، وإرسال حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.

وبحسب معلومات كوردستان24، فإنه سيمثّل الديمقراطي الكوردستاني، فؤاد حسين عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب التنظيم في الحزب، إضافةً لنائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله.

وبحسب مراسل كوردستان 24، فإن الاجتماع سيناقش العقبات التي حالت دون تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية، لا سيما إرسال حصة إقليم كوردستان، بعد أن قرر مجلس الوزراء العراقي اقتراض 500 مليار دينار شهرياً عن أشهر (9- 10- 11) لحكومة الإقليم لتوزيع رواتب موظفيها.

في وقت سابق، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني عبر منصة (إكس): "لقد مررنا الموازنة الاتحادية على أساس الحقوق والواجبات، وأدينا ما علينا من التزامات وواجبات، والآن يجب على العراق إرسال الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان".

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني أكّد في اجتماعه الخميس، أن مشروع قانون الموازنة تم إعداده بالاتفاق مع حكومة إقليم كوردستان وتحديد نسبتها.

واعتبر أن المشروع المتفق عليه "تم تغييره في مجلس النواب، وظُلم إقليم كوردستان، والآن لا يتم تنفيذ حتى ما جاء في القانون، وهذا أيضاً ظلم كبير للموظفين في الإقليم ومواطني كوردستان عامةً".

في المقابل، كان مجلس وزراء الإقليم دعا في اجتماعه الأربعاء، القوى والأطراف السياسية الرئيسية التي شكّلت الحكومة الاتحادية، إلى صرف مستحقات الإقليم كما ورد في جداول الموازنة.

كذلك الالتزام بالمنهاج الوزاري والاتفاقات السياسية التي تمخض عنها تشكيل الحكومة، والتعامل مع حقوق إقليم كوردستان واستحقاقاته المالية على هذا النحو.