حكومة كوردستان تنفق شهرياً أكثر من 23 مليار دينار لتوفير الخدمات الطبية

أربيل (كوردستان 24)- قالت حكومة إقليم كوردستان إنها تنفق شهرياً أكثر من 23 مليار دينار لتوفير الخدمات الطبية لمواطني الإقليم، رغم العقبات المالية التي تخلقها الحكومة العراقية.

يأتي ذلك، مع ارتفاع درجة الاهتمام بالواقع الصحي في إقليم كوردستان منذ بدء التشكيلة التاسعة مهامها قبل 4 سنوات.

ورغم الوضع المالي الصعب والضغوطات والعقبات المالية التي فرضتها الحكومة الاتحادية على الإقليم، إلا أن حكومة كوردستان نجحت في إخراج الإقليم من أزمة فيروس كورونا بأقل الخسائر.

كذلك والعمل بشكلٍ مستمر لتوفير المستلزمات الطبية وتأمين الخدمات الصحية لكافة المواطنين، وفق ما أكده الموقع الرسمي لحكومة الإقليم.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، هناك 135 مستشفى عام، بعضها متخصص بالأمراض المزمنة، وتقدم الخدمات الصحية بشكل منتظم.

بينها 83 مستشفى تموّلها الحكومة وتوفّر فيها الخدمات الصحية المختلفة مجانًا أو بأسعار مدعومة.

وفي هذا السياق، شهد القطاع الصحي نمواً كبيراً وانشأ 52 مستشفى خاصاً في مختلف التخصصات.

أما على صعيد جودة العلاج والتجهيزات الطبية، حققت مستشفيات القطاعين العام والخاص تقدماً كبيراً، وأصبحت تعد مراكز صحية مهمة لتقديم الخدمات لمرضى الإقليم والعراق.

وعلى مدى الأعوام الأربعة الماضية، لم تلتزم الحكومة الاتحادية بمسؤوليتها في توفير الأدوية والمعدات الطبية لمستشفيات إقليم كوردستان والتي استقبلت عشرات آلاف النازحين واللاجئين.

وبالإضافة إلى المستشفيات الكبرى، أنشات الحكومة مراكز صحية في القرى والمناطق النائية بالإقليم، وتقديم الخدمات الطبية المجانية على مدار الساعة.

ووفقاً للتوزيع الجغرافي، فإن 41% منها تقع في القرى والمناطق النائية, و 32% منها في مراكز الأقضية، و11% في النواحي، و 16% منها فقط تتمركز وسط المدن.

وعلى صعيد الموارد البشرية، هناك 7871 طبيبا وطبية, و 22147 ممرضا وممرضة يعملون في القطاع الصحي.

كما يتوفر 11147 سريراً في مستشفيات إقليم كوردستان, منها 8179 سريرا في المستشفيات العامة و 2968 في المستشفيات الخاصة.