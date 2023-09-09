رسمياً .. توقيع اتفاقية التوأمة بين أربيل ومدينة ناشفيل الامريكية

أربیل (كوردستان24) - وقع محافظ أربيل أوميد خوشناو ورئيس بلدية ناشفيل جون كوبر وعدد من الشخصيات السياسية من إقليم كوردستان والولايات المتحدة الامریكیة والجالية الكوردية ، رسمياً، على اتفاقية توأمة بين أربيل وناشفيل، اليوم السبت .

وقال نبز عبد الحميد قائممقام أربيل لكوردستان24، إن توقيع هذه الاتفاقية هو يوم تاريخي، وهو نتيجة أكثر من تسع سنوات من العمل المستمر .

وكان محافظ أربيل أوميد خوشناو، قد قال لكوردستان 24 " ان هنالك رغبة في تطوير العلاقات بين أربيل ومدينة ناشفيل الأمريكية، في جميع المجالات.

وقال أوميد خوشناو الذي يجري زيارة حالية لمدينة ناشفيل الأمريكية، بعد لقائه غرفة تجارة ناشفيل، إن وفدا تجاريا أمريكيا سيزور إقليم كوردستان في المستقبل القريب.

ووصل محافظ أربيل أوميد خوشناو والوفد المرافق له، يوم الثلاثاء إلى مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية، للمشاركة في مراسيم توقيع اتفاقية التوأمة بين أربيل وناشفيل.

وقال خوشناو ، "نسعى الى تحسين العلاقات بين أربيل وناشفيل من كافة المجالات، وذلك عبر ابرام الاتفاقات، وذلك بهدف عودة النفع على الجانبين، سواء في التجارة أو الاستثمار أو غيرها".

وأضاف: "قمنا بدعوة وفد من ناشفيل إلى أربيل لإقامة شراكة مع غرفة تجارة أربيل، مما سينقل العلاقات الى مرحلة مختلفة".

إعلان التوأمة بين أربيل وناشفيل كان نتاج 3 سنوات من الدراسة، من خلال زيارات متتالية أجرتها وفود بمدينة ناشفيل للاطلاع على أوضاع أربيل عن كثب من جميع النواحي.

وتوصف ناشفيل بكوردستان الصغرى، نسبةً لوجود عددٍ كبير من أبناء الجالية الكوردية فيها، وباتت محل اهتمام المسؤولين في أربيل، للاستفادة من التطور الموجودة في تلك المدينة.

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