وزارة التربية في كوردستان تردُّ على المتحدث باسم التربية العراقية حول معدلات الأمية في دهوك

أربيل (كوردستان 24)- ردّ المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية في إقليم كوردستان، سامان سويلي، على ادعاءات الناطق باسم وزارة التربية العراقية، حول معدل الأمية في محافظة دهوك.

واعتبر سويلي في بيان أن المتحدث باسم وزارة التربية العراقية لم يقدم أي إحصائيات دقيقة وتفصيلية حول ادّعاء أن دهوك تأتي في المرتبة الثانية ضمن معدلات الأمية.

وفيما يأتي مص البيان:

قال المتحدث باسم وزارة التربية العراقية إن لدى محافظة دهوك ثاني أعلى معدل للأمية، لذلك كان ينبغي عليه أن يقدم تحليلاً أكثر تفصيلاً.

ولتوضيح ما ورد على لسانه، نعلن للرأي العام هذا البيان استناداً على الإحصائيات الرسمية:

البيانات التي ذكرها المتحدث باسم وزارة التربية العراقية، لا تقوم بتحليل ومقارنة التقدم المحرز بمجال القضاء على الأمية في السنوات الأربع الماضية في جميع محافظات كوردستان، وخاصة في محافظة دهوك.

وتعتمد جميع الإحصائيات على بيانات (هيئة إحصاء إقليم كوردستان وهيئة الإحصاء العراقية بإشراف منظمات الأمم المتحدة، وبناءً عليه، انخفضت نسبة الأمية بشكلٍ كبير في كوردستان، وخاصة في محافظة دهوك، مقارنة بالعامين 2012 و2018، وبكل تأكيد هذا إن دل على شيء، يدل على وجود خطة محكمة تتبعها حكومة الإقليم في هذا الشأن.

بلغت نسبة الأمية في محافظة دهوك عام 2012 (27.2%) وفي عام 2018 (23.2%) وفي عام 2021 (18.7%)..

وهذه البيانات هي بيانات رسمية لحكومة إقليم كوردستان وهيئة الإحصاء العراقية، تم إجراؤها بشكل مشترك في الأعوام 2012 و2018 و2021، بمساعدة المنظمات الأممية، على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن (10 أعوام). وكانوا على قيد وفقًا لعدة مصادر استقصائية.

ولمزيد من الوضوح نعلن عن عدة إحصائيات أخرى:

1- بلغ عدد الطلبة المسجلين في مدارس إقليم كوردستان، وتعتبر دهوك المحافظة الثانية بعد أربيل في عدد الطلبة المسجلين في التعليم، (34122) طالباً مسجلاً في الصف الأول لغاية ثلاثة أيام مضت.

وتعد دهوك ثالث أكبر محافظة من حيث عدد السكان، لكن لديها ثاني أكبر عدد من طلاب الصف الأول على مستوى الإقليم.

2- يبلغ إجمالي عدد الطلاب في إقليم كوردستان (430,698) طالباً، تحتل دهوك المرتبة الثانية، رغم إنها تحتل المرتبة الثالثة على مستوى الإقليم من حيث عدد السكان.

مما يعني أن مستوى الارتباط بالتعليم في أعلى مستوى في المحافظة، باستثناء إدارة زاخو المستقلة.

سامان سيويلي

المتحدث باسم وزارة التربية في إقليم كوردستان

9 سبتمبر أيلول 2023