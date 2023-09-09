ائتلاف إدارة الدولة يدعو لتشكيل لجنة لإجراء تعديلات إدارية في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع ائتلاف إدارة الدولة، اليوم السبت، في القصر الحكومي بالعاصمة الاتحادية بغداد، لمناقشة الوضع في كركوك، وقضية المستحقات المالية لإقليم كوردستان.

وحضر الاجتماع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بحضور وفدٍ من الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال أمين ائتلاف إدارة الدولة، عباس راضي العامري، إن الائتلاف أدان الأحداث الأخيرة التي وقعت في كركوك، بغض النظر عن الجهة التي تسببت بوقوعها.

وبحسب العامري، فقد دعا الائتلاف إلى الالتزام بخطاب وطني يساعد على التهدئة و إشاعة الأمن والاستقرار في محافظة لها خصوصية معقدة.

كما أكّد على إجراء الانتخابات المحلية بموعدها المحدد وخصوصاً في كركوك .

إلى ذلك، أوضح أمين ائتلاف إدارة الدولة في بيانٍ له، أن الاجتماع أعلن دعمه لقرار مجلس النواب في تشكيل لجنةٍ نيابية لتقصي الحقائق في كركوك .

وشدد الائتلاف على ضرورة كشف التحقيق أمام الرأي العام ومحاسبة من يثبت تورطه، أيا كان عنوانه وانتماؤه.

كما قرر الائتلاف تشكيل لجنة قيادية من الائتلاف لزيارة كركوك والوقوف على الحقاثق ومعالجة الأمور فوراً، وضرورة إجراء تعديلات إدارية فيها، بما يحفظ التوازن بين جميع المكونات.

وأقدم العشرات من المتظاهرين المؤيدين لجهات سياسية عربية وتركمانية في محافظة كركوك منذ أيام، بدعم من الحشد الشعبي، على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين المحافظة ومدينة أربيل، احتجاجاً على عزم الحزب الديمقراطي الكوردستاني العودة إلى فتح مقاره في كركوك وفقاً للاتفاق السياسي المُبرم مع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى والأطراف السياسية التي شكلت الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

ورداً على ذلك، خرج مئات الكورد في تظاهرةٍ شعبية في الـ 2 سبتمبر أيلول الجاري، في المناطق التي تسكنها الأغلبية من أبناء المكون مطالبين بإعادة فتح الطريق وإنهاء الاعتصامات أمام المقر، إلا أن القوات الأمنية واجهتها بإطلاق نار أسفر عن سقوط أربعة شهداء وإصابة 15 آخرين.